  • BIST 1.311
  • Altın 479,441
  • Dolar 8,3017
  • Euro 10,0007
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAToplam 7829  test yapıldı, 58'i yerel 77 pozitif vaka

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu Toplantısı Muhalefetin Katılmaması Nedeniyle Yapılamadı

» »
Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu Toplantısı Muhalefetin Katılmaması Nedeniyle Yapılamadı
Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu Toplantısı Muhalefetin Katılmaması Nedeniyle Yapılamadı

Meclis Danışma Kurulu’nun, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in erken seçim tarihinin belirlenmesi amacıyla tüm partilerin temsil edileceği ve hükümetin çoğunlukta olacağı bir ad-hoc komite kurulması önerisini görüşmek üzere gerçekleştireceği toplantı, muhalefetin katılmaması nedeniyle yapılamadı.

TAK muhabirinin Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat’tan aldığı bilgiye göre, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında Meclis’te grubu bulunan partiler UBP, CTP ve HP yetkililerinden oluşan Danışma Kurulu’nun bugün saat 09.30’daki toplantısına, CTP ve HP yetkilileri katılmadı

Danışma Kurulu, muhalefetin katılmaması nedeniyle dün de yapılamamıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çek yaprağı çalıp tedavüle sürdüler22 Nisan 2021 Perşembe 09:55
  • Sahte belgeyle KKTC'den çıkmaya çalıştı, tutuklandı22 Nisan 2021 Perşembe 09:50
  • DSİ'nin KKTC'de Bulunan Proje Müdürlüğünün Görev Süresi Uzatıldı22 Nisan 2021 Perşembe 09:42
  • DP Gençlik Örgütü: “TC Yetkilileriyle Yaşanan Sürtüşme Yanlış Anlaşılmalardan Kaynaklanıyor’’22 Nisan 2021 Perşembe 09:18
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Yarın Kutlanacak22 Nisan 2021 Perşembe 08:55
  • Yüksek Savcılar Kurulu Beşoğlu’nu Kıdemli Savcı Atadı22 Nisan 2021 Perşembe 08:52
  • Şahali'den Saner'e : Boyunun ölçüsünü alırız22 Nisan 2021 Perşembe 08:31
  • Fikri Ataoğlu'nun babası Aziz Ataoğlu vefat etti22 Nisan 2021 Perşembe 08:27
  • İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması yürürlükte22 Nisan 2021 Perşembe 08:26
  • BM, Kıbrıslı tarafların Cenevre’deki görüşmelere “yaratıcı” fikirlerle gelmesini umuyor22 Nisan 2021 Perşembe 08:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti