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Cumhuriyet Meclisi deprem komitesi heyeti Adıyaman’da temaslarda bulundu

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Cumhuriyet Meclisi deprem komitesi heyeti Adıyaman’da temaslarda bulundu
Cumhuriyet Meclisi deprem komitesi heyeti Adıyaman’da temaslarda bulundu

Meclis'te depreme ilişkin yargı süreçlerini takip etmesi amacıyla kurulan Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Adıyaman'da AFAD Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Süren ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite heyeti, Adıyaman’da temaslarda bulundu. 

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki heyet bu kapsamda ilk görüşmesini Adıyaman'a AFAD Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile yaptı. 

Heyet ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Süren ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.

Görüşmelerde KKTC’nin Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel de hazır bulundu.

İsias Otel’de yaşanan can kayıpları ile ilgili hukuki süreç hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde, KKTC heyeti Ankara’da yaptığı temaslar hakkında bilgiler verdi. 

Görüşmelerde, hayatını kaybeden vatandaşların aileleri başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının davalar konusundaki hassasiyeti ve beklentileri de dile getirildi. 

Hasipoğlu başkalığındaki heyet, Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Komite Başkan Yardımcısı CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars’dan oluşuyor.

Ankara ve Adıyaman temaslarını tamamlayan KKTC Meclis heyetinin bu akşam karayolu ile Adana’ya geçmesi ve Adana üzerinden KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

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