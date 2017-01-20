Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplanan komite, gündemindeki Ombudsman raporlarını görüşerek, muhtelif dilekçeleri karara bağladı.

Toplantıda, Ombudsman raporlarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak üzere ilgili bakanlıklardan görevliler de hazır bulundu.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekilleri Hüseyin Erçal, Salih İzbul ve UBP Milletvekilleri Ahmet Kaşif ile Ali Pilli katıldı.