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Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplanan komite, gündemindeki Ombudsman raporlarını görüşerek, muhtelif dilekçeleri karara bağladı.

Toplantıda, Ombudsman raporlarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak üzere ilgili bakanlıklardan görevliler de hazır bulundu.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili  Esat Ergün Serdaroğlu, DP Milletvekili  Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekilleri  Hüseyin Erçal, Salih İzbul ve UBP Milletvekilleri  Ahmet Kaşif ile Ali Pilli katıldı.

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