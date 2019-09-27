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Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite, gündeminde yer alan on adet dilekçeyi görüşmeye devam etti.  

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak, dilekçe sahipleri ve yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığındaki Komite toplantısına, komite üyeleri, UBP Milletvekili Sunat Atun, HP MilletvekilleriHasan Büyükoğlu, ve  Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner  katıldı.

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