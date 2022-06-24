Cumhuriyet Meclisi “e-devlet protokolü yasasını” kabul etti

Yasa tasarısına 26 milletvekili kabul, 18 milletvekili ret oy kullandı, 5 milletvekili oylamaya katılmadı.

Yasa tasarısı üzerine söz alan CTP Milletvekili Asım Akansoy, protokolün Ersan Saner döneminde gündeme geldiğini, o dönem komitede üçe üç olduğu için uyumlu bir görüşme süreci yaşandığını, ancak şimdi yeniden gündeme getirildiğini söyledi.

Akansoy, e-devlet projesinin ülkenin menfaatine ve önemli bir proje olduğunu ifade ederek, halkın yararlanması ve Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanılmasında bir sıkıntı olmadığını, sıkıntının protokolde, yetki devri olmasında olduğunu anlattı.

Yetkinin Türksat’a devredilmesi konusunda sıkıntı olduğunu, bunun düzeltülmesini istediklerini ifade eden Akansoy, önemli olanın yönetim yetkisinin KKTC’de olmasının olduğunu söyledi. Bu konudaki düşüncelerini ve önerilerini o dönem yaptıklarını, ancak hiçbir adım atılmadan Meclis’e getirildiğini belirten Akansoy, bu protokolün düzeltilmesi konusunda neden irade ortaya konmasını sordu.

Akansoy, Kıbrıs Türk halkı adına huzurlu bir şekilde bu protokole imza atılmasını istediklerini, yetki devrinin de Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti, bu maddenin mutlaka düzeltilmesi gerektiğini kaydetti. Akansoy, Yasa Meclis’ten geçmeden Türksat’ın kurumlardan bilgi talep ettiğini, bu sebepten ötürü Türkiye ve kendi aralarında da sorunlar yaşandığını dile getirdi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, sağlık, kişisel, ticari bilgilerin bu yasayla risk altına girdiğini, veri tabanlarının mutlaka devlete ait olması gerektiğini, bu geçirilmeye çalışılan yasa ile insanların tüm verilerinin istismara açık olduğunu anlattı.

İncirli, devletin gizli bilgileri, insanların bilgileri, ticari şirketlerin bilgilerinin bir şirkete verilmesi konusunda sıkıntı yaşanacağını, sıkıntının e-devlet projesi değil, yetki devri olduğunu kaydetti.

“Bilgi güç demektir” diyen Akansoy, hafife alınmaması gereken bu yasa ile devletin yetkilerinin devredilemeyeceğini, devletin yetkilerinin devredileceği hiçbir yasaya onay vermeyeceklerini vurguladı.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk de, bu yasanın hazırlanmasında emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederek, yasa görüşülürken tüm kesimlere söz verdiklerini kaydetti. Projenin, önemli bir proje olduğunu ifade eden Öztürk, gizlilik için çalışma yaptıklarını, gizlilik maddesi koyduklarını ifade etti, bu maddeleri okudu.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, protokol ile yetki devrinin bir özel şirkete devredileceğini, maddelerin yoruma açık olacak şekilde kaleme alındığını ifade etti, maddelerin doğru anlaşılır olması gerektiğini söyledi.

Şahali, eğer bu tespitlere göre, ısrarla bu yasa bugün geçirilmek isteniyorsa, ortada hiyerarşik bir durumun söz konusu olduğunu ve bunun devletler arası ilişkilerde olamayacağını kaydetti. Şahali, bunun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, eleştirilerde bulundu.

Bu anlaşmaya “hayır” demediklerini ancak bugün “hayır” dediklerini ifade eden Şahali, muhalefetin aynı şeyleri söylediğini ve bu konuda gerekli düzeltmelerin yapılmasını istediklerini, gerekli iradenin ortaya konulmasını istediklerini, yetki devrinin dost ülke olsa da devredilmesine karşı olduklarını vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yeniden söz alarak, protokolün bir yıldan fazla süre önce gündeme geldiğini, hiçbir değişiklik yapılmadan yine gündeme getirildiğini ifade etti. Erhürman, devletin yetki devrinin doğru olmadığını, hiçbir devletin bir şirkete yetkilerini devretmediğini, devletin yetkilerini kullanıp denetim yapması gerektiğini kaydetti.

Bu konuda gereksiz demagoji yapıldığını ifade eden Erhürman, bir bürokratın imzaladığı protokol ile yetki devrinin olmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti. Bu konuda Türkiye ile görüşülüp yanlışlığın anlatılması gerektiğini ifade eden Erhürman, ısrarı anlayamadığını belirtti.

Erhürman, e-devleti çok önemsediklerini, ancak yetki devrinin olamayacağını, zaten şirketin de yazdığı yazıda bunu istemediğini söylediğini, Anayasa’nın da buna izin vermediğini ifade ederek, Meclis’e de bunun yaptırılmak istenmesini, Meclis’ten onay almak istenmesini anlayamadığını anlattı.

Bu şekilde Meclis’te çalışmanın bir anlamı olmadığını, bu anlaşma kabul edilirse başka bir gün de eğitimde, turizmde, enerjide yetki devirlerinin olabileceğini ifade eden Erhürman, hükümete, bu konudaki ısrarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, “Bir devlet Anayasal yetkilerini hiçbir şekilde devretmez” diyerek, bu konuda Türkiye ile konuşulması gerektiğini, Anayasa’nın uygulanması gerektiğini kaydetti.

“Anlatamıyorsanız ben gidip anlatayım, devletin yetkilerini devredemezsiniz” diyen Erhürman, Türkiye ile ilişkilerin tarihin en kötü dönemine girdiğini, daha da kötüye gitmesi için mi çalışıldığını sordu.

“Yanlış yapıyorsunuz, ben bu Anayasa ortada dururken çocuğuma yönetim hakkımızın bir şirkete devredildiği bir ülke bırakmak istemiyorum, biz Rumlara yönetim hakkımızı devretmemek için yıllardır mücadele ediyoruz” ifadelerini kullanan Erhürman, Anayasa’ya bağlılık yemini eden milletvekillerinin Anayasa'yı koruması gerektiğini vurguladı, “aptal” yerine konmayı kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Bir bina açılışı, 20 Temmuz’da yapılacak bir açılış için Anayasa’ya aykırı bir anlaşmanın Meclis’ten geçirilmesinin doğru olmadığını ifade eden Erhürman, bu konuda Başbakan’a işbirliği çağrısı yaptı.

Yasa üzerine görüşmelerin tamamlanması ve madde madde görüşülmesine geçilmesi üzerine milletvekilleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Oylama sırasında söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, yasa tasarısı içerisindeki protokol maddesi değişmediği sürece bu protokolün uygulanamayacağını, çünkü Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade ederek, bu madde değiştirilip haftaya da bu oylamanın yapılabileceğini, ancak bugünde ısrar edildiğini söyledi. Uluçay, bu yasa onayı ile halkın geleceğine kötülük yapıldığını kaydetti. Meclis’in bu konuda bir ortada noktada buluşup karar alamamasını da doğru bulmadığını ifade eden Uluçay, eleştirilerde bulundu.

Konuşmanın ardından yasa tasarısı bütünü üzerine oylama yapıldı ve oyçokluğu ile onaylandı.