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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplanarak, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesi çerçevesindeki çalışmalarına devam etti.
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

İlgili gündem maddesini  ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecek    Komite,  gündeminde yer alan “Kredi Kartı ve Debit Kart ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarında İade Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı”nın da genel görüşmesine başladı.

İlgili gündem maddesi de ilerleyen toplantılarda ele alınmaya devam edecek.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 10.00’da CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığında toplandı.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Sunat Atun, Komite üyeleri; UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, UBP Milletvekili Kutlu Evren, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın yanı sıra davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi, Bütçe Dairesi, Devlet Planlama Örgütü ve Bankalar Birliği’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

“Hükümet Programı ve Orta Vadeli Mali Plan’da yer alan politika ve hedefler doğrultusunda sürdürülebilir makro ekonomik ve mali istikrarın sağlanmasını, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını amaçlayan Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısıyla, mevcut sistemin değiştirilerek daha etkin olması, Hükümet Programı’nda da yer aldığı üzere uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

Kredi Kartı ve Debit Kart ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarında İade Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi ise şöyle;

“Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, kredi kartı veya debit kart ile yapılan alışverişleri teşvik etmek yoluyla belge düzenine uyulmasının ve bu yolla Gelir ve Vergi Dairesi’nin piyasayı kontrolünün kolaylaştırılması ve gelirlerin artırılması maksadıyla Kredi Kartı ve Debit Kart ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Hakkında Yasa hazırlanarak istisnalar dışında kredi kartı ve/veya debit kart ile yapılan ödemelere % 1 oranında iade verilmesi amaçlanmıştır.”

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