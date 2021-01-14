Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplantısında Sayıştay Başkanlığı Bütçesi De Ele Alınıp Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Sayıştay Başkanlığı için öngörülen 12 Milyon 794 Bin 800 TL tutarındaki ödeneği oybirliği ile onaylayarak Meclis Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Sayıştay Başkanlığı için öngörülen 12 Milyon 794 Bin 800 TL tutarındaki ödeneği oybirliği ile onaylayarak Meclis Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri çerçevesinde Sayıştay Başkanlığı bütçesini ele aldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, diğer komite üyeleri UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.

Sayıştay Başkanlığı bütçesinin görüşülmesi esnasında komite toplantısına davetli olarak; Sayıştay Başkanı Osman Karahan ile Bütçe Dairesi, Devlet Planlama Örgütü ve Maliye Bakanlığı’ndan bürokratlar katılarak görüşlerini ifade etti.