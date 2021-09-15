Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Lapta Masterları takımı ile dostluk karşılaşmasında bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Lapta Masterları takımı ile dostluk karşılaşmasında bir araya geldi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lapta Şehit Şevket Kadir Stadyumunda oynanan ve Alper Aligüllü’nün yönettiği karşılaşma öncesi bölge sporuna hizmet etmiş merhum sporcular anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Meclis takımında CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bağımsız Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç ile bazı Meclis çalışanları yer aldı.

Maç öncesi konuşan Meclis Takımı Kaptanı Hasan Büyükoğlu, sporun güzellikleri konusunda farkındalık yaratma amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde karşılaşmalar gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Büyükoğlu, 2 yıla yakın bir süredir pandemi süreci yaşanmasına rağmen insanların sporsuz kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, kurallara uyarak hayatın normal akışı ile devam etmesi gerektiğini söyledi ve tüm vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrı yaptı.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da konuşmasında, Meclis takımını bölgede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, uzun süreden beri etkinlik yapmadan geçen zamanlardan sonra bu tür adımların bölge halkına ve bütün ülkeye de psikolojik olarak bir motivasyon sağladığını dile getirdi.

Karşılaşma 7-7 beraberlikle sonuçlandı.