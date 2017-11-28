Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 15 gün ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 4 Aralık Pazartesi ve 5 Aralık Salı günkü toplantılarının 11 Aralık’a ertelenerek, yasama ve denetim görevlerinin birlikte yapılmasına karar verdi.

Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla onaylanan Danışma Kurulu kararına göre ayrıca, 11 Aralık’tan sonraki Genel Kurul toplantıları haftada bir gün yapılacak ve yasama ve denetim görevleri birlikte gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Meclisi bugün saat 12.00’de Cumhuriyet Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplanarak, Danışma Kurulu kararını oyladı.

Kararın oy çokluğuyla kabulünün ardından Genel Kurul’un bugünkü birleşimi gruplar arası mutabakatla sona erdi.

Genel Kurul’da Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu kararı, UBP Grup Başkan Vekili Dursun Oğuz tarafından okundu.

ÇELER: “HABERİMİZ YOK”

Karar oylamaya sunulmadan söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, Danışma Kurulu kararından haberleri olmadığını belirterek, hükümet kanadı veya Meclis Başkanlığı’ndan bu konuda bilgi istedi.

Çeler, oturumların ertelenmemesi ve yasaların geçmesi gerektiği görüşünü dile getirerek, nisabın düşüp, kararın oylanamaması için salondan dışarı çıkacağını söyledi.

ÇAKICI: “POLİS YASASI GÖRÜŞÜLMELİ”

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı da, Meclis’in yeter sayısı varken görüşmelere geçilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, bugün Polis Yasası’nın görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Meclis’in bugünkü oturumunun devam edip ertelenmemesi gerektiğini ifade eden Çakıcı, bugünkü Danışma Kurulu kararıyla ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.

Çakıcı, erteleme kararına oyunun ret olduğunu vurgulayarak, polislerle ilgili bekleyen yasanın bugün geçmesi gerektiğini vurguladı.

Çakıcı, emeklilik yaşının yükseltilmemesi konusundaki karşı duruşunu kararlılıkla devam ettirdiğini de kaydetti.

Mehmet Çakıcı konuşması ardından, Danışma Kurulu kararının oylanamaması için salondan çıktı.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de, Danışma Kurulu’nun Meclisi İç Tüzüğü’ne göre milletvekili sayısına göre oluşturulduğunu, buna göre de şu anda Meclis’te UBP ve CTP’nin olmak üzere 2 grup bulunduğunu ve kararın da grup başkanlarıyla alındığını söyledi.

Siber, bunun için milletvekillerinin önceden bilgilendirilmesi gerekmediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yoklama yapıldı. Nisap olduğu belirlenince karar oylandı ve Danışma Kurulu kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylece Genel Kurul’un bugünkü birleşimi gruplar arası mutabakatla sona erdi.

Karara göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü yapacağı toplantılar, 11 Aralık Pazartesi gününe ertelendi.

11 Aralık Pazartesi yapılacak Genel Kurul toplantısında yasama ve denetim faaliyetleri birlikte gerçekleştirilecek.

Meclis Genel Kurulu erken genel seçime kadarki sürede haftada bir kez toplanacak.

POLİSLER DE İZLEDİ

Dün nisap sağlanamadığı için gündemi bugüne ertelenen Meclis’in bugünkü toplantısının gündeminde polislere 25 yılda emeklilik hakkı verilmesini öngören tasarı ve öneri bulunuyordu. Toplantıyı bazı polisler de izledi.