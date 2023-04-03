  • BIST 4.839,46
  • Altın 1227.324
  • Dolar 19.188
  • Euro 20.9147
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu aradan sonra toplanamadı

» »
Stenografların ek mesaiye kalmamasından dolayı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu aradan sonra toplanamadı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu aradan sonra toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "stenografların çalışma saatinin 16.15’te bitmesi gerekçesiyle Genel Kurul salonunu terk etmeleri" nedeniyle Genel Kurul çalışmalarının yapılamadığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün ‘Tutanak Tutulması ve Düzeltilmesi’ yan başlıklı 161’inci maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantı tutanakları tam tutanak olarak stenograflarca ve ses alma ve görüntülü kayıt sisteminin yardımıyla tutulur.

Bu bağlamda, genel kurulun 3 Nisan tarihli 40’ıncı birleşiminde yukarıda bahsedilen çalışanların, genel kurul çalışmaları devam ederken çalışma saatinin 16.15’te bitmesi gerekçesiyle genel kurul salonunu terk etmişlerdir. Bu nedenle birleşimi yöneten Meclis Başkanı genel kurula ara vermiştir. Ancak mevcut durum devam ettiği için genel kurul çalışmaları yapılamamıştır.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası 2022 yılı Dördüncü Çeyrek Bülteni yayımlandı03 Nisan 2023 Pazartesi 17:15
  • Meclis çalışanları ek mesaiye kalmadı, Meclis oturumuna ara verildi03 Nisan 2023 Pazartesi 16:46
  • Tatar: ABD’nin, Güney ile askeri anlaşma imzalaması Kıbrıs konusunun çözümüne katkı sağlamayacak03 Nisan 2023 Pazartesi 16:42
  • Hasan Taçoy: Sadece belli bir konunun cımbızlanması anlaşılır bir durum değil03 Nisan 2023 Pazartesi 16:26
  • Erhürman: Haziran'da ara seçim sonrasında erken seçime gideceğiz!03 Nisan 2023 Pazartesi 15:06
  • Önder Konuloğlu hayata veda etti....03 Nisan 2023 Pazartesi 14:40
  • Grev yasaklandı.. Meclis toplandı...03 Nisan 2023 Pazartesi 14:37
  • Girne’de kanalizasyon suyu denize akıtılıyor03 Nisan 2023 Pazartesi 13:12
  • KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın: Birçok bölgede yaşanan kesintiler arıza kaynaklı değil03 Nisan 2023 Pazartesi 13:10
  • Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa: Bize gelen bilgi sabotaj yönünde03 Nisan 2023 Pazartesi 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti