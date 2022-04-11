  • BIST 2.393,39
  • Altın 921.837
  • Dolar 14.7398
  • Euro 16.0564
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanacak.

Meclis’in gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin tasarılara ilişkin raporları bulunuyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 Sendika Yarın Greve Gidiyor10 Nisan 2022 Pazar 18:44
  • TDP, Kavazoğlu ve Mişaulis Adına Düzenlenen Anma Etkinliğine Katıldı10 Nisan 2022 Pazar 18:24
  • ''DBRS Morningstar'' Güney Kıbrıs'ın Kredi Notunu Yükseltti10 Nisan 2022 Pazar 17:55
  • Özersay: ABD Kararlı Görünüyor, İşbirliğini Reddeden Devre Dışı Kalır10 Nisan 2022 Pazar 16:36
  • Arıklı, THY başkanıyla görüştü10 Nisan 2022 Pazar 16:22
  • Dikkat Elektrik Kesintisi10 Nisan 2022 Pazar 16:15
  • DP Genel Sekreterliğine Cenapoğlu Seçildi10 Nisan 2022 Pazar 14:59
  • Oğuz: Tarımsal Amaçlı Sulama İçin Önemli Adımlardan Biri Daha Atıldı10 Nisan 2022 Pazar 14:48
  • Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Modern Tıp Gelişmeler Konulu Konferans Düzenlenecek10 Nisan 2022 Pazar 14:24
  • Girne'de Trafik Denetimi... 27 Araç Trafikten Men Edildi10 Nisan 2022 Pazar 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti