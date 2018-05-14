Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak

Saat 10.00’da toplanması beklenen Genel Kurulun gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın 2018 Mali Yılı
Bütçe Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıyla ilişkin raporu var.
Sayıştay Komitesi’nin, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Bilgisayar Uygulama Yazılım ile
Bilgisayar ve Muhtelif Çevre Birimleri İhalesi ile denetim raporu ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi Temizlik İşlerine Ait İhale ve/veya Hizmet Satın Alınmasıyla ilgili denetim raporu da Genel
Kurul’un gündeminde.
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