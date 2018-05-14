Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak.Genel Kurul’un gündeminde TAK’ın 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı dahil bazı denetim raporlarının görüşülmesi var.

Saat 10.00’da toplanması beklenen Genel Kurulun gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın 2018 Mali Yılı

Bütçe Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıyla ilişkin raporu var.

Sayıştay Komitesi’nin, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Bilgisayar Uygulama Yazılım ile

Bilgisayar ve Muhtelif Çevre Birimleri İhalesi ile denetim raporu ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet

Hastanesi Temizlik İşlerine Ait İhale ve/veya Hizmet Satın Alınmasıyla ilgili denetim raporu da Genel

Kurul’un gündeminde.