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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak…

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak Meclis Genel Kurul toplantısı 11.00’de başlayacak.

Genel Kurul gündeminde “Birleştirilmiş Sokağa Çıkma Yasağı Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname” bulunuyor…

Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek…

Meclis Genel Kurulu’nda, milletvekillerinin yazılı ve sözlü soruları da gündeme getirilecek…

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