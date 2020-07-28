Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.Beşinci olağanüstü birleşimini yapacak Genel Kurul’un bugünkü gündeminde üç yasa tasarısı ve bir de yasa gücünde kararname bulunuyor.

Genel Kurul’un gündeminde; KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Onay Yasa Tasarısı ve KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Onay Yasa Tasarısı bulunuyor.

Toplantıda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Onay Yasa Tasarısı ve Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname de görüşülecek.