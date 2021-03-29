  • BIST 1.382
  • Altın 449,773
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKA5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda sunuşların ardından özel gündemde “Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Onay Yasa Tasarısı” görüşülecek.

Seçimler ve oylaması yapılacak işler bölümünde ise “Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yüksek Adliye Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” yer alıyor 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 29 Mart 2021 )29 Mart 2021 Pazartesi 08:01
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar29 Mart 2021 Pazartesi 08:00
  • Tatar ve Akansoy'dan atışma28 Mart 2021 Pazar 22:02
  • Arıklı Partililerinin kendinden olmadık işler talep ettiğini açıkladı28 Mart 2021 Pazar 20:27
  • Erhürman’dan Tatar’a ‘Egemenlik’ üzerinden ders gibi eleştiri28 Mart 2021 Pazar 20:22
  • Tatar, Muratağa Sandallar Şehitliği’nde 5 şehidin sivil törenle defnedilmesi konusunda açıklama yaptı.28 Mart 2021 Pazar 19:24
  • 5078 test,17'si yerel 35 pozitif vaka28 Mart 2021 Pazar 19:13
  • 5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka28 Mart 2021 Pazar 19:13
  • Tatar:Maraş açılımı ezberleri bozdu28 Mart 2021 Pazar 19:07
  • Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi’ oluşturuldu28 Mart 2021 Pazar 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti