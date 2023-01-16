Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısının gündeminde Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısının gündeminde Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
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