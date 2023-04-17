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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün  toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün  toplanacak.

Saat 10.00’da toplanması beklenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun gündeminde, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası (Y.T.No:26/2/2023) ve Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitesinin Yasaya İlişkin Raporu bulunuyor.

Genel Kurulda ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı (Y.T.No:98/2/2023) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu da görüşülecek.

Genel Kurul,  Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 94/2/2023) üçüncü görüşmesini gerçekleştirerek yasa tasarısının bütününü de  oylayacak. 

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