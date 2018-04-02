Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde Sayıştay Komitesi’nin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından Bumerang Travel Club Ltd.’e yani Cratos Premium Hotel’e elektrik enerjisi tüketimleri üzerinden teşvik indirimi uygulaması sürecine ilişkin Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin rapor bulunuyor.
Genel Kurul’da ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, Ergin Ersoy, Tahir Gökçebel ve Adil Şeytanoğlu’nun başvuruları üzerine hazırlanan 3 ayrı denetçi raporuna ilişkin raporlar görüşülecek.
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