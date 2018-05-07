Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

Genel Kurul toplantısında, Lefkoşa Kazasına Bağlı Alayköy’de Salih Hamitoğlu Adına Kayıtlı Emlakın
İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı görüşülecek.
Genel Kurul, Sayıştay Komitesi’nin ETİ Ltd Şirketi’nin 1992, 1993, 1994 ve 1995 Yıllarına Ait
Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin ve Vakıflar İdaresi’nin Lara Beach Diye Bilinen
Kumsal Plaj ve Çevre Arazilerinin Turistik Yatırım Amaçlı olarak 30 Yıl Süre ile Kiralanmasına İlişkin
Çıkılan İhale Hakkında Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin raporları da ele alacak.
Genel Kurul’un gündeminde Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği
Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu da bulunuyor.
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