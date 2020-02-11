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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.Genel Kurul’da güncel konuşmalara yer verilecek.

Meclis Genel Kurul çalışmalarının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü birleşiminde ise, İhtiyat Sandığı’nda yabancı işgücü istihdamı dolayısıyla biriken kaynak ve İmar Planı konuşuldu.

İhtiyat Sandığı Yasa Tasarısı’na ilgili komitede görüşülmek üzere ivedilik alınırken, İmar Planı’ndaki son durum Meclis kürsüsüne taşındı.

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