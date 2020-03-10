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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.Denetim görevini yerine getirecek Genel Kurul çalışmalarının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü birleşiminde ise “Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mal Düzenleme Yasa Tasarısı” oyçokluğuyla; “Ceza Değişiklik Yasa Önerisi” oybirliğiyle kabul edildi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Mali Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla kabul edilen Genel Kurul’da dün ayrıca Lokmacı sınır kapısında yapılan protestolar ile Rum yönetimi’nin tek yanlı olarak kapattığı 4 sınrı kapısı da tartışılmıştı.

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