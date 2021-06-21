Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
Genel Kurulu’nun gündeminde Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Küçükler ve Mahcurlar Vesayet Değişiklik Yasa Önerisi bulunuyor.
Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının “seçimler ve oylaması yapılacak işler” kısmında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak ve geneli oylanacak.
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