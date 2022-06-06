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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

Genel Kurul’da, Halkın Partisi Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinde çekilme kararı oylamaya sunulacak.

Çekilme kararının onayı için, toplantıda hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğu aranacak.

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin yetkilileri, Özersay’ın istifasının oylanacağı Meclis Genel Kurulu’nda oy doğrultularının ne olacağına yönelik kararları konusunda TAK muhabirinin sorusunu yanıtladı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme kararıyla ilgili oy doğrultularında nihai kararı bugün vereceklerini açıkladı.
Hasipoğlu, UBP Meclis Grubu’nun bugün 09.00’da bu amaçla Cumhuriyet Meclisi’nde toplanacağını bildirdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Özersay’ın istifa kararını bugün görüşerek karara varacaklarını belirtti.
Ataoğlu, bugün Meclis Grubu’nun toplanarak konuyu görüşeceğini ve karar alacağını ifade etti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise, Merkez Yürütüme Kurulu’nda Özersay’ın istifa kararını değerlendirdiklerini ve HP’nin Parti Meclisi kararına saygı duyacaklarını söyledi. Sorakın, CTP’nin Özersay’ın istifasına onay vereceğini söyledi.

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme kararına onay vereceklerini açıkladı.

Arıklı kendisi Türkiye’deyken parti yetkili kurullarının yaptığı toplantıda bu konunun ele alındığını; Özersay’ın kararına saygı duyulması gerektiğini, istifanın da tek taraflı bir karar olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

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