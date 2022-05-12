Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Başkan Zorlu Töre’nin çağrısıyla “Cumhurbaşkanınca Atanan Bakanlar Kurulu Listesinin Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna sunulması” gündemiyle bu akşam saat 19.00’da toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Başkan Zorlu Töre’nin çağrısıyla “Cumhurbaşkanınca Atanan Bakanlar Kurulu Listesinin Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna sunulması” gündemiyle bu akşam saat 19.00’da toplanacak.
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