Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tamamlandı.

Güncel konuşmaların yapıldığı Genel Kurul’da Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner “Ülke İçerisinde Açılacak Olan İhalelerin Yerli Firmalarla Yapılmasının Ekonomiye Katkıları” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Yerli yatırımcının ekonomiye pozitif etkisine işaret eden Şahiner ülkede lokomotif setkör olarak turizm ve yükseköğrenimin görüldüğünü anımsattı.

Kaynakların ülkede kalmasının yerli yatırımcı açısından önemli olduğunu söyleyen Şahiner, devlet ihalelerinde yerel şirketlerin göz önünde bulundurulmasının getireceği yararlara değindi.

Kıb-Tek elektrik alım ihalesine de değinen Şahiner, süreci özetledi, elektrik konusunda da yerli firmaları kullanmanın önemli olduğunu anlattı.

BAYBARS

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars da, “Pandemi Döneminde Daralan Ekonomi ve Çalışma Hayatına Etkisi” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Pandeminin tüm dünyada ekonomilere verdiği zararlara işaret eden Baybars, IMF’nin dünyada büyüme beklerken, devletler kaynaklarını etkin ve adil paylaşırken KKTC’de hükümetin ekonomiyi “el birliğiyle felakete sürüklediğini” savundu.

Başta turizm ve yükseköğretim olmak üzere sektörlerde talep azalması ve daralma olduğunu kaydeden Baybars, bu konuda yaşanan vizyonsuzluğun sektörlere ciddi zarar verdiğini ileri sürdü.

Baybars, gayrimenkul sektörü konusunda da planlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Hükümetin 5 bin işletmenin kepenk indirdiğinden, elektriği kesilen esnafın evine ekmek götüremediğinden, insanlar temel gıda maddelerine ulaşmakta zorlanıyor haberi var mı?” diye soran Baybars, hükümetin bunlardan haberi olmadığını belirtti.

Konuştukları herkesin kendisini sahipsiz hissettiğini belirttiğini ileri süren Baybars, sanatçıların ve müzisyenlerin de bu durumda olduğunu belirtti.

ULUÇAY

Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Pandemi, Ekonomi ve Açılımlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Uluçay konuşmasına ülkede yeni gerginliklere ihtiyaç olmadığını ifade ederek başladı. Ekonominin yeniden canlandırılabilmesi için geçen haftalarda da bazı öneriler yaptıklarını kaydeden Uluçay, iç talebin artması için gerekli adımların atılması gerektiğini anlattı.

KKTC’nin pozitif gündeme ihtiyaç olduğunu bunun bölgedeki ülkelerle sağlanabileceğini kaydeden Uluçay, Cenevre dönüşü böyle pozitif bir gündem beklemelerine rağmen aksine negatif bir gündem oluşturulduğunu belirtti.

Ercan Havaalanıyla ve Geçitkale Haavalanıyla ilgili oluşan gündeme işaret eden ve bu durumu eleştiren Uluçay, toplumun gerildiğini savundu.

Yapılması gerekenin “Geçitkale Havaalanını ülkeye nasıl kazandırabiliriz?” diye sormak olduğunu belirten Uluçay böyle açılımlara, motive edici adımlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Uluçay ülkede ciddi şekilde pozitif gündem oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu anlattı.

Bayramda kapanmadan bahsedildiğini halbuki yapılması gerekenin işletmelerin çalışmasına destek olunması olduğunu kaydeden Uluçay, kapanma söylemlerinin ne ekonomiye ne de halkın motivasyonuna katkı sağlamayacağını söyledi.

Çarşıların canlanması için Güney Kıbrısla geçişlerin açılması gerektiğini ifade eden Uluçay, Cenevre sonrası en azından bu yönde bir adım beklediklerini kaydetti.

Uluçay İngiltere’den turist gelmesi için de şimdiden hazırlık yapılması gerektiğini dile getirdi.

Güncel konuşmaların ardından Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Sonraki toplandı 10 Mayıs Pazartesi 10.00’da gerçekleştirilecek.