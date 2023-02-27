Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Toplantıda ele alınan Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi 32 kabul oyuyla onaylandı.

Komite Başkanı Yasemi Öztürk’ün öneriyle ilgili komite raporunu okumasının ardından önerinin görüşülmesine geçildi.

Öztürk, Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi’nin öneminde dikkat çekerek, çevrenin çok önemli olduğunu muhalefet ve hükümetin birlikte hareket ederek siyaset üstü davranılmasını istedi.

Akpınar

Daha sonra söz alan DP Milletvekili Serhat Akpınar, tasarının komiteye gelene kadarki sürecini anlatarak, 2030 yılında küresel amaçları yok sayarak var olmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Ülkelerin yeni bir dünya düzenine hazırlık yaptıklarını ifade eden Akpınar, “Bizim de bu ekolojik mücadelenin parçası olmamız gerekir” dedi.

Akpınar, 2030 yılına uyum sürecinin başında olduklarını bu anlaşmanın ilk adım olacağını kaydederek, bu tasarının yasallaşmasından sonra neler yapılabileceğine örnekler verdi.

Akpınar, tüm insanların bu iklim değişikliklerine hazır olması ve tüm dünyanın aynı dili konuşması için çaba harcanması gerektiğini söyleyerek herkese hayırlı olmasını diledi.

Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, iklim krizini yaratanın insan olduğu bu nedenle de çözüm üretmenin de insana düştüğünü söyleyerek, devlet üzerine düşeni yapmayı ertelese de sivil toplumun bu konuda çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Yeşil Barış Hareketi’nin konuyla ilgili yaptığı paneli ve raporunu paylaşan Solyalı, devletin bu konuda herhangi bir plan hazırlığında olmadığını gördüklerini söyledi.

Solyalı, Paris Anlaşması’na olumlu oy vereceklerini ifade ederek hükümetin bu konuda samimi olduğunu düşünmediklerini belirtti.

Solyalı, KTMMOB ile ilgili hazırlanan tasarının da bu konudaki samimiyetsizliği ortaya koyduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin negatif etkilerinin her gün görüldüğünü ve yapılması gereken acil önlem planının da bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Solyalı, uygulanabilir çözümlerin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Şahiner

CTP milletvekili Salahi Şahiner, Paris Anlaşması’nın hakkı verilirse çok önemli işlere imza atacağını ancak böyle bir hükümetle dünyayla ortak mücadelede ne kadar başarılı olacağından duyduğu endişeleri dile getirdi.

Şahiner, yarım derecelik ısınmanın bile nelere sebep olacağını örnekleyen Şahiner, emisyon azaltım hedefiyle yapılan Paris Anlaşması’nın sözde kalmamasını ve dünyayla ortak hareket etmeyi diledi.

Yangınlarla mücadelenin yer aldığı madde 5’in sanki bu hükümete göre yazıldığını kaydeden Şahiner, orman alanlarıyla ilgili ciddi sorunlar olduğunu, cam kese böceğinin hortlamasının da buna en güzel örneklerden olduğunu kaydetti.

Görev ihmalinin sebep olduğu yangınların bedelini halkın ödediğini hatırlatan Şahiner, hâlâ bütçeye bu konuda bir kalem konmamasını eleştirdi.

Fosil yakıt tüketiminin ülkeye verdiği zararlara da değinen Şahiner, ihale yasasında yapılacak bir madde değişikliğiyle AKSA’yla olan sözleşmenin 15 yıl uzatılacağı duyumları aldıklarını söyleyerek böyle bir adımın Paris Antlaşması’nın sağlayacağı tüm faydaları havada bırakacağını belirtti.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Paris Anlaşmasının önemli bir adım olduğunu ifade ederek, kısa süre içinde mavi bayrak için gereken testlerin ve deniz taşıtları için mavi kart uygulamasının başlayacağını söyleyerek, yapılan çalışmaları anlattı.

Çocuklara çevre eğitimini kalıcı sağlamak için yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Ataoğlu, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ataoğlu, İmar Yasası’nı da önümüzdeki hafta değiştirilmiş haliyle Meclis’e sevk etmeyi planladıklarını söyledi.

Derya

Daha sonra söz alan CTP milletvekili Doğuş Derya, orman alanlarının imara açılmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığı duyumu aldıklarını belirterek, “Bakanlar Kurulu’ndan izin alındı mı fizibilite çalışması yaptınız mı?” diye sordu.

Derya, tüm bunlardan dolayı Paris Anlaşması’nın da iyi niyetle Meclis’e getirilmesindeki samimiyetin sorgulandığını kaydetti.

Doğuş Derya, Mersinlik’teki yangın sonrasında hazırlanması gereken raporu da hâlâ göremediklerini ve bu alanların devlete gelir getirmeyecek yatırımlar için verildiğini savundu.

Derya’yı yanıtlayan Bakan Ataoğlu, imara açılması konuşulan arazilerin turizm arazisi olduğunu ve çalışmalar tamamlanmadığı için Bakanlar Kurulu’nun ve Meclis’in henüz haberinin olmadığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu daha sonra Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı’na Ait Lapta Hudutları Dahilindeki yaklaşık 20 dönüm arazinin Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd’e 49 yıllığına kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı’ya yetki verilmesiyle ilgili tasarıyı görüştü.

Tasarının 3. görüşmesi ivediliği olmaması nedeniyle ileri bir tarihte yapılacak.

Meclis Genel Kurulu son olarak Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesini de gerçekleştirdi ve tasarıyı oy birliğiyle onaylandı.

Böylece bugünkü çalışmalarını tamamlayan Meclis’in gelecek birleşimi yarın saat 10’00’da yapılacak.