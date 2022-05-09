Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak. Genel Kurul’un toplantısı saat 10.00’da başlayacak.
Genel Kurul’un gündeminde komiteden gelen tasarı ve öneriler yer alıyor. Genel Kurul’da ayrıca güncel konuşmalar yapılacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak. Genel Kurul’un toplantısı saat 10.00’da başlayacak.
Genel Kurul’un gündeminde komiteden gelen tasarı ve öneriler yer alıyor. Genel Kurul’da ayrıca güncel konuşmalar yapılacak.
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