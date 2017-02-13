Cumhuriyet Meclisi Genel kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu milletvekillerinin çeşitli konuları gündeme getirdiği konuşmalarının ardından gündemindeki tasarıları görüşerek bugünkü toplantısını tamamladı.

SINAY: “SİYASİ İRADE DOKTORLARIN ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER YAPARAK BİR KARAR ÜRETMELİ”

SUCUOĞLU: “2 TASARI BAŞSAVCILIK’TA… ÖZLÜK HAKLARINDA YARIN SON NOKTA KONULACAK”

ÇELER: “SOSYAL MEDYADAN HÜKÜMETİ ELEŞTİRENLERE POLİS İŞLEM YAPIYOR… CADI AVI”

DÜRÜST: “BEN DE SOSYAL MEDYADAN MAĞDURUM… 12 KİŞİYİ ŞİKAYET ETTİM”

ANGOLEMLİ: “KAZALARIN AZIMSANAMAYACAK KISMI CEP TELEFONU KAYNAKLI”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu milletvekillerinin çeşitli konuları gündeme getirdiği konuşmalarının ardından gündemindeki tasarıları görüşerek bugünkü toplantısını tamamladı.

Rum meclisinin Enosis plebisitinin yıldönümünün okullarda kutlanmasıyla ilgili kararını kınayan deklarasyonun Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından okunmasından sonra gündemdeki konulara geçildi.

Meclis Genel Kurulu’nda Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Dr. Fazıl Küçük (Anısını Yaşatma) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 3. görüşmelerine ilişkin tezkereleri okunarak oybirliği ile onaylandı.

Ardından Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Jalan Karatay Özkızan’ın başvurusuyla hazırladığı denetçi raporuna ilişkin rapor ele alındı.

SINAY: “SAĞLIK DUVARA TOSLADI”

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alan CTP Girne Milletvekili Abbas Sınay, Yüksek Mahkeme’nin sağlık konusunda ikinci iş yasağı kararına dikkat çekerek, TIP-İş başkanının bu durumu “kaos olacak”, KTTB başkanının “halk özele teslim edilecek”, Sağlık Bakanı’nın ise “yumuşak geçişle reform yapacağım” dediğini anımsattı.

Sınay, 2015 Kasım ayında yine Meclis kürsüsünden ikinci iş konusunda yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, sağlığın duvara tosladığını söylediğini, bunun için o dönemde hâlâ süre bulunduğunu, geçen zamana rağmen gereğinin yerine getirilmediğini kaydetti.

8 yılda siyasi iradenin hiçbir karar üretmediğini, sağlığın duvara tosladığını ve sonuçta Yüksek Mahkeme’nin siyasetin yapmadığını yaparak, hukuki bir karar ürettiğini ifade eden Sınay, “Hani siyaset çare üretme sanatıydı?” diye sordu.

Abbas Sınay, siyasi iradenin özlük haklarında gerçek iyileştirmeler yaparak bir karar üretmesi ümidini dile getirerek, “Şu anda önerilenlerle hastanelerin düzgün çalışma şansı olmayacak. Belki siyasi irade özlük haklarında iyileştirme yapar” şeklinde konuştu.

SUCUOĞLU: DÖNER SERMAYE VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI TASARILARI BAŞSAVCILIK’TA”

Sınay’ı yanıtlayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, 21 gün önce yine Sınay’ın yasa tasarılarıyla ilgili umudu olmadığını dile getirdiğini hatırlatarak, yargı kararıyla bir ilgisi olmadan 4 Şubat itibariyle Döner Sermaye ve Genel Sağlık Sigortası’yla ilgili yasa tasarılarının Başsavcılık’ta incelenmekte olduğunu söyledi.

Genel Sağlık Sigortası’nın çok kapsamlı bir yasa tasarısı olduğunu, savcılıktan gelecek cevaplardan sonra Meclis’te ad-hoc komite kurulması talebinde bulunduklarını belirten Faiz Sucuoğlu, her iki yasa tasarısı için de ivedilik istediklerini kaydetti.

Döner Sermaye Yasa Tasarısı’nın 6 tüzüğünün de hazır olduğunu ifade eden Sucuoğlu, çok kısa bir sürede bunun alt komiteye geleceğini dile getirdi.

“ÖZLÜK HAKLARINDA YARIN SON NOKTA KONULACAK"

Özlük hakları konusunda ise yarın itibariyle son noktanın konacağı ümidini dile getiren Bakan Sucuoğlu, doktorların belki hak ettiği şekilde olmayacağın ama yine de belli bir düzenleme olacağını kaydetti.

Sucuoğlu, “Sağlık çalışanlarını sıkmadan bu yumuşak geçişi sağlamak için çalışacağım” dedi.

ÇELER: “GEÇMEYEN YASADAN İŞLEM YAPMAK YANLIŞ… CADI AVI…”

TDP Milletvekili Zeki Çeler Bilişim Yasası konusunda söz alarak, sosyal medya üzerinden hükümete yapılan eleştiriler konusunda polisin işlem yaptığını belirterek, ülkede Bilişim Yasası’nın Meclis’ten geçmediği için bu uygulamanın yapılmasının yanlış olduğunu kaydetti.

Olayı “cadı avı” olarak nitelendiren Çeler, durumu eleştirerek, uygulamanın yasal olmadığını savundu.

Küfür veya ahlaksız bir durum söz konusuysa bunu kendilerinin de uygun bulmadığını ifade eden Çeler, ufak eleştirilerden dolayı polisin işlem yapmasının kabul edilemez olduğunu, bunun demokrasiden uzak olduğunu ileri sürdü.

Çeler, kimsenin telefonunu polise teslim etmemesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.

DÜRÜST: “BEN DE SOSYAL MEDYADAN MAĞDURUM”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de, Bilişim Yasası konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, kendisinin de son zamanlarda sosyal medya üzerinden mağduriyet yaşayan biri olduğunu söyledi.

“Kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok” diyen Bakan Dürüst, yasanın kısıtlı olduğunu belirtti.

Bakan Dürüst, yapılan eleştiriler haddini aşarsa ve eğer kişinin kendisini, ailesini yaşantısını etkileyen bir durumsa bunun da hoş olmadığını ifade etti.

“12 KİŞİYİ POLİSE ŞİKAYET ETTİM”

Mağdur olan kesimin haklarının korunması gerektiğini belirten Bakan Dürüst, kendi adına 12 kişiyi polise şikayet ettiğini kaydetti.

Bakan Dürüst, eleştirilerin kimsenin kimseyi rencide etmeden yapılması gerektiğini vurgulayarak, hiç kimsenin kimseye sosyal medya üzerinden hakaret etme hakkı bulunmadığını vurguladı ve Bilişim Yasası’nı en demokratik şekilde geçirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Kendisinin şikayetleri yaparken makamını kullanmadığını, sıradan bir vatandaş gibi yaptığını ifade eden Bakan Dürüst, ailesi ve çocukları için yapılan hakaretlerin kabul edilemez olduğunu yineledi.

ÖZDENEFE: “DEVLET GÜCÜYLE SİNDİRME”

Bu esnada yerinden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, yaşananları cadı avı olarak nitelendirdi. Devlet gücü kullanılarak insanların sindirilmeye çalışıldığını savunan Özdenefe, bunun demokrasiye bir darbe olduğunu öne sürdü.

Konuşmasını sürdüren Bakan Dürüst ise “Ben bakanım diye kimse benim çocuğum hakkında yazamaz. Demokrasi ise biz bunu demokrasi gereği hukuka taşıyoruz. Bana yine yapılırsa yine şikayet edeceğim” dedi.

TÖRE RUM MECLİSİ’NİN KARARINI ELEŞTİRDİ

Daha sonra kürsüye gelen UBP Milletvekili Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkını bir azınlık olarak gören Rumların, Kıbrıslı Helen yapma çabalarını devam ettirdiğini savundu.

GKRY meclisince alınan plebisistin yıldönümünün kutlanmasıyla ilgili kararı eleştiren Töre, bunun ne ilk ne de son olacağını söyledi.

Töre, iki ayrı devlet gerçeğinin artık BM tarafından da görülmesi gerektiğini kaydetti.

DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ KARARLARI

Genel Kurul’da daha sonra CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 20 Ocak tarihli toplantısında aldığı kararları gösteren cetveli okudu.

EMNİYET KEMERİYLE İLGLİLİ TASARI

Ardından, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın raporunu okudu.

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ardından tasarı madde madde okundu.

ANGOLEMLİ: “KAZALARIN AZIMSANAMAYACAK KISMI CEP TELEFONU KAYNAKLI”

Tasarının ikinci maddesi üzerine söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, kazaların azalması, güvenlik gibi konular düşünülerek, trafiğin tek bir bakanlık çatısı altına toplanması kararına varıldığını anımsattı.

Kazaların azımsanmayacak bir kısmının sürücülerin cep telefonu ve başka teknolojik araçlar kullanmalarından kaynaklandığına dikkat çeken Angolemli, ilgili bakanlığın caydırıcı önlemler alması gerektiğini kaydetti.

Trafikte, yani seyrüsefer vergilerinin affının konuşulduğunu, birçok vatandaşın da bu yükümlülüğü “nasıl olsa af çıkacak” diye yerine getirmediğine işaret eden Angolemli, ilgili bakandan konu hakkında açıklama istedi.

DÜRÜST: “AFLA İLGİLİ TASARI PAZARTESİ GÜNDEME GELECEK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, de yasa tasarısıyla ilgili bir sıkıntı olmadığını belirterek, konu ile ilgili affın 90 gün yürürlükte kalacağını anımsattı.

Bakan Dürüst, ancak yasa gücünde kararnamenin ara emri alınmak kaydıyla durdurulduğunu hatırlatarak, konunun pazartesi günü Meclis’in gündemine getirileceğini ümit ettiğini söyleyerek, affın yasa gücünde kararname nasılsa o şekilde olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından tasarının 2. maddesi de onaylanarak ikinci görüşmesi tamamlandı, ivediliği olmadığı için 3. görüşme daha sonraya bırakıldı.

DR.KÜÇÜK ANISINI YAŞATMA YASA ÖNERİSİ

Ardından UBP Milletvekili Ahmet Kaşif tarafından, Dr. Fazıl Küçük (Anısını Yaşatma) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin raporu okundu.

ŞAHALİ: “MÜZECİLİK ANLAYIŞI DEĞİŞMELİ”

Konu hakkında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, oluşturulacak müzenin çalışma şartlarına dikkat çekerek, tüm müzelerin çalışma saatleri ile ilgili çalışmalar ve düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Ülkede arzu edilen çalışma mesaisinin sağlanamadığını ifade eden Şahali, geleneksel müzecilik anlayışının hakim olduğunu, bunun artık değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Çağdaş müzecilik anlayışına uygun düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade eden Şahali, müzelerin metinlerle desteklenmesinin önemine değindi.

Şahali, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde geleneksel müzecilik anlayışının dışına çıkıldığını belirterek, diğer müzelere örnek olmasını temenni etti.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, göreve geldikleri günden bu yana müzeler konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, yapılan çalışmalara örnekler verdi.

SOYER: “UNUTACAK MIYIZ?..”

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer ise müzeyle ilgili yasanın olumlu olduğunu ifade ederek, ancak ülkede siyasal mücadelede yer alan insanlara önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Buna, Kavanin Meclisi’nde görev yapan Kıbrıs Türk toplumunun temsilcileri Necati Özkan, Faiz Kaymak gibi insanları örnek gösteren Soyer, “Osman Örek, Fazıl Plümer, Özker Özgür, Mustafa Çağatay, Burhan Nalbantoğlu, Naci Talat... Bunları unutacak mıyız? Bu değerleri topluma derli toplu verecek bir oluşuma ihtiyaç var. Bunu gündemde tutmak lazım” dedi.

Soyer, tek tek değil, tüm bunları derli toplu ele alacak bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Konuşmalar ardından öneri madde madde görüşülerek, üçüncü görüşmesi önümüzdeki haftaya bırakıldı.

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİYLE İLGİLİ TASARI YENİDEN KOMİTEYE

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra, UBP Milletvekili Ersin Tatar Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) konusundaki raporu okudu.

Tatar, tasarıda eksiklikler bulunduğunu belirterek, tasarının yeniden ele alınması için komiteye geri çekilmesini önerdi.

DENKTAŞ: “DEĞİŞİKLİK GEREKİRSE MECLİS’TE YAPILSIN”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, tasarının çok uzun yıllardır beklendiğine işaret ederek, Tatar’ın tasarının bir maddesinde sıkıntı olduğunu söylediğini, ancak tasarının Meclis’te görüşülmesini gerekirse değişikliğin Meclis’te yapılmasını istedi.

Ancak Denktaş’ın önerisine rağmen tasarının yeniden komiteye gönderilmesi önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bunun ardından Meclis’in bugünkü oturumu kapandı. Bir sonraki toplantı yarın saat 10.00’da yapılacak.