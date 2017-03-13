 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.316
  • Altın 145,384
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9917
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü gündeminde ayrıca, Sayıştay üyeliği için seçim ile Sayıştay, Dilekçe ve Ombudsman Komitelerinden gelen raporlar da var.

Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 10.45’te toplanan Genel Kurul’un gündeminde, kamu mesai saatlerinin düzenlenmesiyle ilgili Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü gündeminde ayrıca, Sayıştay üyeliği için seçim ile  Sayıştay, Dilekçe ve Ombudsman Komitelerinden gelen raporlar da var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak12 Mart 2017 Pazar 12:32
  • TDP: "İskele-Karpaz bölgesi doğru planlama ile kalkınabilir12 Mart 2017 Pazar 12:09
  • İnşaat Sektörü sağlam zeminde oturmuyor12 Mart 2017 Pazar 12:06
  • Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: 2 kişi tutuklandı12 Mart 2017 Pazar 11:20
  • Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu:Aktif bir çalışma içine girilmesi durumunda en az yirmi ülke KKTC’yi tanır12 Mart 2017 Pazar 11:01
  • Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yayla köyünü ziyaret etti12 Mart 2017 Pazar 10:52
  • Siber, "Kıbrıs Masası" toplantısına katıldı.12 Mart 2017 Pazar 10:47
  • Özgürgün:Kıbrıs’tan herhangi bir toprak tavizi yoktur12 Mart 2017 Pazar 10:36
  • Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tamamlandı12 Mart 2017 Pazar 08:49
  • KAMU-SEN 8 Martı Etkinliklerle Kutladı12 Mart 2017 Pazar 08:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti