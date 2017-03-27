 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.861
  • Altın 145,643
  • Dolar 3,6009
  • Euro 3,9094
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Meclisin gündeminde Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere gönderilen 3 yasa var...

Sibel Siber başkanlığında saat 10.40’da toplanan Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Değişiklik, Harita Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik ve Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Değişiklik yasaları bulunuyor.

Genel Kurul ayrıca Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasa Tasarısı ile Sayıştay Komitesi’nin Değirmenlik Belediyesi 2007 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nu da ele alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bugün Detay'ın manşetinde ne var?27 Mart 2017 Pazartesi 08:46
  • Güzelyurt'ta traktör kazasında ayağı kopan Erdem için uçak acil iniş yaptı!27 Mart 2017 Pazartesi 08:39
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!27 Mart 2017 Pazartesi 08:36
  • Lefkoşa-Girne yolunda kaza: 21 yaşındaki genç yaralandı!26 Mart 2017 Pazar 21:10
  • Ekrem Çağer'in ölüm sebebi açıklandı26 Mart 2017 Pazar 19:21
  • İşte geçirilecek olan yeni ceza!26 Mart 2017 Pazar 15:14
  • “Bir Güzellik Yap”26 Mart 2017 Pazar 13:38
  • Belediyeler Birliği AB’de temaslarda bulunacak26 Mart 2017 Pazar 12:33
  • Dış Basın Birliği Web Sitesi hizmete girdi26 Mart 2017 Pazar 12:32
  • Bitkisel Ürünlerde Gıda Güvenliği Çalıştayı Salı günü başlıyor26 Mart 2017 Pazar 12:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti