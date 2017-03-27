Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Meclisin gündeminde Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere gönderilen 3 yasa var...

Sibel Siber başkanlığında saat 10.40’da toplanan Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Değişiklik, Harita Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik ve Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Değişiklik yasaları bulunuyor. Genel Kurul ayrıca Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasa Tasarısı ile Sayıştay Komitesi’nin Değirmenlik Belediyesi 2007 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nu da ele alacak.