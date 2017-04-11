Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Milletvekillerinin güncel konuşmalar da yapacağı toplantıda, Devlet Laboratuvarı’nda 22 Aralık 2016’da çıkan yangına ilişkin meclis araştırması açılmasıyla ilgili 2 ayrı önergenin ön görüşmesi yapılacak.
Önergelerden biri Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, diğeri ise Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Ahmet Gülle, Fazilet Özdenefe ile Erkut Şahali tarafından sunuldu.
Meclis gündeminde yazılı ve sözlü sorular da var.
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