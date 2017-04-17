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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.50’de Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Genel Kurul ilk olarak, Başbakanlığın Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Emeklilik Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresini oybirliğiyle onayladı.

Katma Değer Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere hakkında ise CTP Milletvekili Birikim Özgür söz aldı.

Özgür, ithalatta alınan KDV’nin 60 gün tecilinin gündemde olduğunu bunun nasıl bir ihtiyaç sonucu gündeme geldiğini bilmediklerini belirtti. Özgür, ivedilik istenen iki konuda da bilgiye ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, KDV ödemesiyle ilgili tecil önerilerinin, Zeren Mungan döneminde ithalatta peşin ödeme kuralına gelen şikayetler üzerine oluştuğunu ifade ederek, uygulanan yöntem ve değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

Denktaş, Emeklilerle ilgili değişikliğin de emekli olan doktorlara maaş artışı yansıtmamak için yapıldığını kaydetti.

Genel Kurul Katma Değer Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de oybirliğiyle onayladı.

Genel Kurul daha sonra, Hukuk ve Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı’nın 3 görüşmesine ilişkin tezkereyi de oybirliğiyle kabul etti.

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