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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığında saat 11,45’de toplanan Genel kurulda Başkanlığın Genel Kurul'a sunuşları ile  komitelerden gelen tasarı ve öneriler ele alınıyor.

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