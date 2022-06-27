Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığında saat 11,45’de toplanan Genel kurulda Başkanlığın Genel Kurul'a sunuşları ile komitelerden gelen tasarı ve öneriler ele alınıyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığında saat 11,45’de toplanan Genel kurulda Başkanlığın Genel Kurul'a sunuşları ile komitelerden gelen tasarı ve öneriler ele alınıyor.
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