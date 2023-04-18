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Cumhuriyet Meclis'i Genel Kurulu toplandı

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18 04 2023 Tarihli Cumhuriyet Meclis'i oturumu başladı.
Cumhuriyet Meclis'i Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclis'i Genel Kurulu toplandı

18 Nisan 2023 Salı Tarihli Cumhuriyet Meclis'i oturumu başladı.

DÖNEM    : X    TARİH          :18 Nisan  2023
YIL    : 2    GÜN             : Salı
BİRLEŞİM    : 46    SAAT           : 10:00
            
V. GÜNCEL KONUŞMALAR:
1.        Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fikri Toros’un, “Enerji Stratejileri” konulu güncel konuşma istemi.

2.        Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ongun Talat’ın, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.

3.        Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.

4.        Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Şifa Çolakoğlu’nun, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.

5.        Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, “Alım Gücü ve Market Fobisi” konulu güncel konuşma istemi.

6.        Girne Bağımsız Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers’ın, “Kamunun İçinde Bulunduğu Vahim Durum” konulu güncel konuşma istemi.

7.        Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın, “Güncellenmesi Gereken Yasalar ve Güncel Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.

8.        Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin, “Esnaf ve Zanaatkarlar Özelinde Çalışma Yaşamındaki Sorunlar” konulu güncel konuşma istemi.

9.        Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.

10.        Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars’ın, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.

11.        Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in, “İlk ve Orta Eğitimde Matematiğin Önemi” konulu güncel konuşma istemi.

12.        Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük’ün, “Elektrikli Araçların Ekonomiye Etkisi ve Emlak Sektöründeki Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi.


13.        Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in, “Sağlık....  Sorunlar Yumağı” konulu güncel konuşma istemi.

14.        Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma istemi.

15.        Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya’nın, “Son Siyasi Gelişmeler ” konulu güncel konuşma istemi.

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