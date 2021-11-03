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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı bugün yine nisaba takıldı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı bugün yine nisaba takıldı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı bugün yine nisaba takıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı bugün yine nisaba takıldı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.38’de toplanma girişiminde bulunan genel kurul, nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı. Toplantıya, 10 dakika ara verildi.

Genel Kurul aranın ardından saat 10.49’da yeniden toplanmayı denedi ancak nisap sağlanamayınca toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, yarınki birleşimin yasama öncelikli olmak üzere denetimle birleştirilerek yapılacağını kaydetti.

Yeni yasama döneminde sadece iki kez toplanabilen Meclis Genel Kurulu, dün de nisap sağlanamadığı için toplanamamıştı.

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