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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı

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Cumhuriyet Meclisi’nde bugün son olarak Dilekçe ve Ombudsman Komitesi raporları görüşüldü.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün son olarak Dilekçe ve Ombudsman Komitesi raporları görüşüldü.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı. Genel Kurul yarın saat 10.00’da yeninden toplanacak.

Toplantının son bölümünde Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay, komite raporlarını okudu.

Genel Kurulda, Okyay Nazım, Alper Tenekeci ve Börtçine Baş’ın başvuruları üzerine hazırlanan denetçi raporları ele alındı.

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