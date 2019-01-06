Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Genel Kurulun gündeminde “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak genel kurul toplantısı saat 10.00’da başlayacak.
Genel Kurulun gündeminde “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak genel kurul toplantısı saat 10.00’da başlayacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.