Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre saat 11.00’de toplanması beklenen genel kurulda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre saat 11.00’de toplanması beklenen genel kurulda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Genel Kurulda, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı'nın sunduğu “Ülkemizdeki Elektrik Fiyatlarının Fahiş Olması, KIB-TEK'in Sorunlarının Aşılması İçin Yapılması Gereken Hedeflerin Ortaya Çıkarılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin” ön görüşmesi de yapılacak.

Genel Kurulda ayrıca milletvekillerinin sözlü ve yazılı sorularına da yer verilecek.