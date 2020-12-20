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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Özel gündemde yer alacak işlerle komitelerden gelen tasarı ve önerilerin de görüşüleceği toplantının gündeminde güncel konuşmalar da yer alacak.

Genel kurul gündeminde ayrıca Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekillerinin sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi”nin ön görüşmesi de bulunuyor.

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