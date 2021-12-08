Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul gündeminde “Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor

Genel Kurul’da ayrıca milletvekillerinin güncel konuşma istemleriyle yazılı ve sözlü sorularına da yer verilecek.

Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 21 Aralık’ta dolacak Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru süresini, iki yıl uzatmayı içeriyor.

Seçim ve Halk oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise “seçim yasaklarının, savunma hizmetleri için istihdam edilecek personele ve askeri öğrenci seçimine yönelik işlemlerine uygulanmaması suretiyle, savunma hizmetlerinin devamlılığını sağlamayı” amaçlıyor.

Her iki tasarı da Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde oy birliğiyle onaylanmıştı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bütçe görüşmelerini tamamladığı 24 Kasım Çarşamba günkü toplantısında, Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesine ilişkin karar oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis çalışmalarına iki hafta ara verilmişti.