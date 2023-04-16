  • BIST 5.092,88
  • Altın 1246.689
  • Dolar 19.3433
  • Euro 21.2623
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Saat 10.00’da toplanması beklenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun gündeminde, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası (Y.T.No:26/2/2023) ve Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitesinin Yasaya İlişkin Raporu bulunuyor.

Genel Kurulda ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı (Y.T.No:98/2/2023) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu da görüşülecek.

Genel Kurul,  Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 94/2/2023) üçüncü görüşmesini gerçekleştirerek yasa tasarısının bütününü de  oylayacak. 

 
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke Geneli Trafik Denetimi16 Nisan 2023 Pazar 09:36
  • Fly Kıbrıs Hava Yolları ilk uçuş için yola çıkıyor16 Nisan 2023 Pazar 09:22
  • Aşağı Bostancı'da elektrik aksamları kısa devre yapan araç yandı15 Nisan 2023 Cumartesi 21:23
  • Medya Etik Kurulu, Volkan Gazetesi’ni kınama kararı aldı15 Nisan 2023 Cumartesi 19:41
  • Tandoğan Yalkut yazdı... "Be abi..."15 Nisan 2023 Cumartesi 19:29
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 17. Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri Projesi tanıtımına katıldı15 Nisan 2023 Cumartesi 19:04
  • Bakan Arıklı Fly Kıbrıs Havayollarının İlk Uçuşuna Katılıyor15 Nisan 2023 Cumartesi 17:50
  • Akansoy, Gazeteci Ulaş Barış’ın Türkiye’ye alınmamasını kınadı15 Nisan 2023 Cumartesi 17:47
  • Arıklı’dan Şenkul’a: Yoldaş dediklerin basit bir ev sahipliğinden dolayı seni linç etmeye kalkışıyor15 Nisan 2023 Cumartesi 17:42
  • 23 Nisan kutlamaları pazartesi günü başlıyor15 Nisan 2023 Cumartesi 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti