Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.
Meclis Genel Kurulu’nun saat 10.00’da başlayacak yarınki birleşiminde, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.
Meclis Genel Kurulu’nun saat 10.00’da başlayacak yarınki birleşiminde, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.