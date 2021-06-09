  • BIST 1.450
  • Altın 523,009
  • Dolar 8,5887
  • Euro 10,4647
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim işlevini birlikte yapmak üzere toplanacak

» »
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim işlevini birlikte yapmak üzere toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim işlevini birlikte yapmak üzere toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının gündeminde, güncel konuşmaların yanı sıra, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı var.

Gündemde ayrıca, “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi”nin raporu var.

Toplantıda sorular bölümünde milletvekillerinin çeşitli konulardaki soruları da yer alacak.

Meclis Genel Kurulu, pazartesi günü yapması gereken toplantısını, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığındaki heyetin Ankara ziyareti nedeniyle yarına ertelemişti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim işlevini birlikte yapmak üzere toplanacak09 Haziran 2021 Çarşamba 09:43
  • Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Ambar Kapatma Eylemini Sonlandırdı09 Haziran 2021 Çarşamba 09:39
  • Tatar, Taner Ay’la ilgili “Hiç işim olmadı, adını da bilmem” demişti…09 Haziran 2021 Çarşamba 09:27
  • Bakanlar Kurulu bugün toplanacak09 Haziran 2021 Çarşamba 09:16
  • Şahali: Ses kaydını habere konu etmek gazeteciliğin gereğidir09 Haziran 2021 Çarşamba 08:41
  • Üstel’den 50 bin doz Sinovac aşısı için Türkiye’ye teşekkür09 Haziran 2021 Çarşamba 08:37
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?09 Haziran 2021 Çarşamba 08:34
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (9 Haziran 2021)09 Haziran 2021 Çarşamba 08:27
  • Resmiye Canaltay, Ankara'ya gidiyor08 Haziran 2021 Salı 22:41
  • KKTC'ye 50 Bin aşı geldi08 Haziran 2021 Salı 22:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti