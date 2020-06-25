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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda iki yasa önerisi onaylandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda iki yasa önerisi onaylandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda iki yasa önerisi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unda ilk olarak Tüketici Kredileri Yasa Önerisi ve Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (Ad-Hoc) Komitesinin Öneriye ilişkin Raporu ele alındı. 

Raporun ikinci görüşmesi tamamlanarak, ivediliği olmadığı için üçüncü görüşmesi bir sonraki birleşime ertelendi.
Genel Kurul’da daha sonra, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu ele alınarak, tadarı oy çokluğu ile kabul edildi. 
Genel Kurul’da daha sonra Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu görüşüldü. 

Tasarının bütünü üzerinde yapılan oylamada, tasarı oy birliği ile kabul edildi. 

Meclis Genel Kurulu’nda Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Tasarıya ilişkin Raporu ele alınarak, tasarı ivediliği olmadığı için oylanmadı.
 
 Mecliste yasa ve raporların ele alınmasının ardından ise güncel konuşmalar yapılacak. 

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