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Cumhuriyet Meclisi heyeti Brüksel’de temaslarda bulunuyor

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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fikri Toros’tan oluşan heyet, Brüksel’de farklı siyasi gruplara mensup Avrupa Parl
Cumhuriyet Meclisi heyeti Brüksel’de temaslarda bulunuyor

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fikri Toros’tan oluşan heyet, Brüksel’de farklı siyasi gruplara mensup Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ile bir araya geldi.

 

Cumhuriyet Meclisi heyeti Brüksel’de temaslarda bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Girne Milletvekili Fikri Toros’tan oluşan heyet, Brüksel’de farklı siyasi gruplara mensup Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi AP heyeti, AP’deki muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslarında, Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmeler, Kıbrıs Türk tarafının Avrupa Birliği’nden beklentileri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında Kıbrıs Türk tarafının görüş ve taleplerini paylaşarak, istişarelerde bulundu.

Heyet, bugün başlayan temaslarını 10 Kasım Perşembe günü tamamlayarak, adaya dönecek.

Heyete, Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dış İlişkiler Memuru Asya Derya Erensoy, KKTC Brüksel Temsilciliği’nde görevli diplomatlar Begüm Tuncalı ve Funda Bozkaya eşlik ediyor.

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