Cumhuriyet Meclisi heyeti Rusya'da temaslarda bulunuyor

Cumhuriyet Meclisi heyeti, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 137. Genel Kurul toplantısı kapsamında temaslarda bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Milletvekili heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve TBMM heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmede Crans Montana sonrası Kıbrıs sorunu konusunda gelinen son durum ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Kıbrıs Türk Halkına uygulanan izolasyon ve ambargoların kaldırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

Başkan Siber, bu tür parlamentolar arası toplantılara gözlemci üye olarak da olsa katılımlarının engellenmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Siber, demokrasiye inanmış ülkelerin bu konudaki hatalarını düzeltmeleri gerektiğini ifade etti ve demokrasi ile seçilmiş halkın temsilcilerinin sesine ambargo konmasının

bugüne kadar ne barışa ne de çözüme katkı sağladığını vurguladı.

TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı Asya Parlamentolar Arası Birlik Başkanı seçilmesinden dolayı kutlayan Siber, bu Birliğe daha önce gözlemci üyelik için başvurduklarını belirtti.

PAB Başkanları ile yaptığı temaslar hakkında da bilgi veren Siber, İslam İşbirliği Teşkilatı ve AKPA toplantılarında KKTC’nin gözlemci üye statüsü olduğunu dile getirdi ve aynı statünün PAB içinde olabilmesi amacıyla nelerin yapılması gerektiği konusunda Milletvekilleri ile görüş alışverişinde bulundu.

KAHRAMAN

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da, görüşmede yaptığı konuşmada, birlikte hareket ederek nelerin yapılabileceği konusunda görüşmenin önemli bir fırsat olduğunu dile getirerek, tüm uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkünün haklı sesinin duyurulmasının önemine değindi.

KIBRISLI TÜRK VE RUM MİLLETVEKİLLERİ TOPLANTI YAPTI

Öte yandan PAB yetkililerinin organizasyonu ile, Cumhuriyet Meclisi Milletvekilleri, Kıbrıslı Rum Milletvekilleri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Meclis heyetine, Başkan Yardımcısı ve DP Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı’nın başkanlık ettiği toplantıda, UBP Milletvekili Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ve TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli yer aldı.

Toplantıya Güney Kıbrıs’tan ise Skevi Koukouma, Nicos Tovnavitis, Mavinos Mousloutta ve Anna Theologou katıldı.

Yapılan toplantıda, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için her iki toplumun da yapması gerekenler ve güven yaratıcı önlemlerin artırılması ve etkin olarak uygulanması konusunda milletvekilleri düşüncelerini paylaştılar.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Milletvekili heyetinin PAB Genel Kurul toplantısı çerçevesinde önümüzdeki günlerde de temalar yapması bekleniyor.