Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün toplandı ve gündeminde bulunan “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

Komite, Tasarıyı ilerleyen toplantılarda ele alınmaya devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite, bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında saat 10.00’da toplandı.



Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı.



Komiteye davetli olarak, İçişleri Bakanlığı, KKTC Avcılık Federasyonu, Biyologlar Derneği, Taşkent Doğa Parkı, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği ve Yeşil Barış Hareketi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.



Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve Yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını arttırıp kaçak avlanmayı önleme ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılmasını içeriyor.