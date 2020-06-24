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Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.

Meclis Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan Uğur Çulhanoğlu ve Plan Proje Müdürü Ebru Çomunoğlu; Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’nden Avukat Hüsnü Tokatlıoğlu; Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden Başkan Cafer Gürcafer ve Yönetim Kurulu üyesi Burçin Döveç de toplantıya katılarak komiteye görüşlerini sundu.

Komite, yabancıların alabileceği apartman dairesi sayısını dörde yükseltmeyi öngören yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, daha sonra “Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin üçüncü okunuşunu gerçekleştirdi. Söz konusu Yasa Önerisi’ni oybirliği ile kabul ederek Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi, yakma tesislerinin baca gazı ile ilgili kural ve cezaları detaylandırmayı ve denizlere atık ve petrol boşaltılması konusundaki para cezalarının artırılmasını öngörüyor.

Toplantıya katılan Çevre Koruma Dairesi Müdürü Osman Bora Çağakan ve Tolga Baki de Komiteye görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısı, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün katılımıyla yapıldı.

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