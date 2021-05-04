  • BIST 1.424
  • Altın 478,180
  • Dolar 8,3197
  • Euro 10,0037
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vaka

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Bugün Toplandı

» »
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşerek, madde madde görüşülmesini tamamladı.
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Bugün Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşerek, madde madde görüşülmesini tamamladı.

Komite bugün gündeminde bulunan, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nı ele alarak, tasarının madde madde görüşmesine ise devam etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite bugün saat 10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı. 

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekilleri Aytaç Çaluda ve Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı. Toplantıya ayrıca Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.

Komite’nin Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştüğü toplantısında, KTAMS’tan Güven Bengihan, Devrim Karaman; Kalkınma Bankası’ndan Murat Göçer, Sevil İlktuğ; Maliye Bakanlığı’ndan Şaziye Şener; Personel Dairesi’nden Cemal Tekcan ve Refika Çanakçı  hazır bulundu.

Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın ele alındığı toplantıya ise, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Murat Uzun, Pınar Uysal, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Begüm Küçük Tözer, Sağlık Bakanlığı’ndan Ceyhun Bıkmaz, Ziya Salman, Dilek Yazman ve Beran Küfi katıldı.

Komite, bahse konu her iki yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası ile 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda kamuda istihdam şekillerini düzenleyen ilgili maddeleriyle uyum sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şöyle:

“İnsan sağlığının en üst düzeyde tedavi edilmesi ve korunmasını temin etmek üzere insanlarda kullanılacak kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartlarının düzenlenmesi amacı ile Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akar: “Kıbrıs'ta iki devletli yapı artık tek çözüm”04 Mayıs 2021 Salı 14:14
  • AP Milletvekillerinden Kıbrıslı Türk Gazeteciler İçin Mektup04 Mayıs 2021 Salı 14:13
  • Kasaplık hayvan satışı yapılacak04 Mayıs 2021 Salı 13:59
  • “Egemen eşitliğimizin olmadığı herhangi bir çözüm yoluna gitmeyeceğiz”04 Mayıs 2021 Salı 13:53
  • Hasta Hakları Derneği, Yasa Talebini Tekrarladı04 Mayıs 2021 Salı 13:25
  • Maraton Geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Bağışlandı04 Mayıs 2021 Salı 13:22
  • Ergün Olgun: Guterres kararlılığını yitirmedi, ortak zemin bulma arayışlarına devam ediyor04 Mayıs 2021 Salı 13:19
  • Mağusa Gençlik Birliği, Öğrencilere Ödenmeyen Bursların Ödenmesi ve Düzenli Ödeme Sistemine Geçilmesi İçin Hükümete Çağrıda Bulundu...04 Mayıs 2021 Salı 13:18
  • Başbakan Saner, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyetini kabul ederek görüştü.04 Mayıs 2021 Salı 13:10
  • KTTB'DEN Dünya Astım Günü mesajı04 Mayıs 2021 Salı 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti