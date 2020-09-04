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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün toplanarak  “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin madde madde oylanmasını tamamladı.
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün toplanarak  “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin madde madde oylanmasını tamamladı.

Komite, Yasa Önerisi’nin üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında ele alacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 14.30’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.  

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi” görüştü.

Komite toplantısına; UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer  katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.

 “Bulaşıcı Hastalıklar ( Değişiklik) Yasa Önerisi”nin genel gerekçesi şöyle:

“Son dönemde dünyada ve ülkemizde Corona Virüs nedeniyle yaşanılan durum, bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolü için bilimsel kurul önerilerinin önemini ve Sağlık Bakanlığı’nın bu kurulların önerisi doğrultusunda hızlı karar almasının elzem olduğunu ortaya koymuştur. Bu değişiklik Yasa Önerisi ile, Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisi ve yapılan bu düzenlemelere aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiş olup, böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmadan, ivedilikle ve en az zararla kontrolü amaçlanmıştır.”

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